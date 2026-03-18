إصابة قوية تُبعد ظهير الأهلي الشاب إبراهيم الأسيوطي

تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة بعد تأكد إصابة ظهيره الأيمن الشاب إبراهيم الأسيوطي بقطع في الرباط الصليبي، ما سيُبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وخضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة خلال الساعات الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، على أن يبدأ برنامج التأهيل الطبي خلال الأيام المقبلة.

وأكدت مصادر أن فترة غياب الأسيوطي ستتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر، وفقًا لمدى استجابته لبرنامج العلاج والتأهيل، وهو ما يعني غيابه عن جزء كبير من الموسم.

ويُعد اللاعب من العناصر الواعدة داخل صفوف الأهلي، حيث كان يسعى لإثبات نفسه وحجز مكان في التشكيل خلال الفترة المقبلة، قبل أن توقف الإصابة مسيرته مؤقتًا.