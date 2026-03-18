ناقد رياضي يكشف مصير ودية مصر وإسبانيا قبل كأس العالم

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عن مصير مواجهة مصر وإسبانيا وديًا خلال معسكر شهر مارس الجاري استعدادًا لبطولة كأس العالم.

وكتب درويش عبر حسابه علي فيسبوك: " تقارير: هناك صعوبة في استخراج التأشيرات لإسبانيا، اتحاد الكرة يقترب من الاعتذار عن عدم مواجهة إسبانيا وديًا".

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ترتيباته للمعسكر المقبل للفراعنة، والذي يقام الشهر الجاري ويخوض على هامشه المنتخب مباراتين وديتين ضد منتخبي السعودية وإسبانيا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.