قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل مثير من ماجد سامي بعد إعلان تتويج المغرب بأمم إفريقيا

محمد بدران   -  
يارا أمين

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على القرار الأخير الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من منتخب السنغال ومنعه لنظيره المغربي.

وكتب سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن منتخب المغرب نجح في استعادة حقوقه إداريًا، معتبرًا أن "أخذ الحق صنعة"، وأن المسؤولين هناك يتمتعون بقدرات إدارية متميزة.

وانتقد مالك وادي دجلة أداء حكم المباراة، مشيرًا إلى أنه أخطأ أو تغاضى عن تطبيق القانون، ربما خشية تصاعد أحداث الشغب الجماهيري، ما كان قد يؤدي إلى أزمة أكبر داخل الملعب.

وأضاف" الحكم لم يُشهر بطاقات صفراء للاعبين الذين غادروا أرضية الملعب دون إذن قبل عودتهم لاستكمال اللقاء، وهو ما اعتبره خطأً مؤثرًا، إذ كان من الممكن أن يؤدي إلى طرد بعض اللاعبين وتقليل الفاعلية الدفاعية للفريق.

واختتم " مثل هذه القرارات كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة، مشددًا على أن النجاح في البطولات لا يعتمد فقط على المهارات الفنية، بل يتطلب أيضًا إدارة واعية وقادرة على حماية الحقوق.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي:
في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب 

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).

ماجد سامي نادي وادي دجلة وادي دجلة منتخب السنغال فيسبوك الكاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

محمد حماد يخطف الأنظار في الحلقة 14 من «فرصة أخيرة» بأداء استثنائي

مسلسل الكينج الحلقة 29 .. القبض على حنان مطاوع ومقتل ميرنا جميل

درة تواجه المرض والخيانة وتطلب الغفران فى علي كلاي

بالصور

بيزود الجمال وبيقلل التوتر.. مش هتصدق فوائد الشاي بلبن

بعد ارتفاع الأسعار .. أشهر 5 سيارات سيدان مستعملة تقضي العيد بيها

التسمم الممبارى.. يؤدى إلى الوفاة بسبب الفسيخ

قبل سفريات العيد.. كيف تتجنب المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار؟

فيديو

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد