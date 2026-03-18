رد فعل مثير من ماجد سامي بعد إعلان تتويج المغرب بأمم إفريقيا

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على القرار الأخير الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من منتخب السنغال ومنعه لنظيره المغربي.

وكتب سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن منتخب المغرب نجح في استعادة حقوقه إداريًا، معتبرًا أن "أخذ الحق صنعة"، وأن المسؤولين هناك يتمتعون بقدرات إدارية متميزة.

وانتقد مالك وادي دجلة أداء حكم المباراة، مشيرًا إلى أنه أخطأ أو تغاضى عن تطبيق القانون، ربما خشية تصاعد أحداث الشغب الجماهيري، ما كان قد يؤدي إلى أزمة أكبر داخل الملعب.

وأضاف" الحكم لم يُشهر بطاقات صفراء للاعبين الذين غادروا أرضية الملعب دون إذن قبل عودتهم لاستكمال اللقاء، وهو ما اعتبره خطأً مؤثرًا، إذ كان من الممكن أن يؤدي إلى طرد بعض اللاعبين وتقليل الفاعلية الدفاعية للفريق.

واختتم " مثل هذه القرارات كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة، مشددًا على أن النجاح في البطولات لا يعتمد فقط على المهارات الفنية، بل يتطلب أيضًا إدارة واعية وقادرة على حماية الحقوق.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي:

في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).