رفض قرار فوز المغرب بكأس أمم إفريقيا

أعرب الناقد الرياضي أحمد جلال عن رفضه لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أعلن فوز منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن هذا القرار لم يحظَ بموافقة جميع المسئولين داخل اللجنة.

وأشار «جلال» ، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن المصري محمد المشطا، عضو لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، رفض القرار واعتبره غير عادل، مشددًا على أن هناك آراء مختلفة داخل الكاف حول هذه المسألة.

وأضاف أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء، لكنها لم تناقش الطعن المقدم من النادي الأهلي بشأن عقوبة جماهيره، وهو ما أثار تساؤلات حول أولويات اللجنة وشفافية القرارات المتخذة.

وأكد أحمد جلال أن مثل هذه القرارات تعكس جدلًا واسعًا في الساحة الإفريقية، وتستدعي مراجعة دقيقة لضمان العدالة ومصداقية البطولات.