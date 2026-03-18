مصر تدين أي تهديدات أو محاولات لاستهداف المنشآت النفطية في دول الخليج

أكدت مصر، إدانتها القاطعة لأي تهديدات أو محاولات لاستهداف المنشآت النفطية أو الغاز في دول الخليج العربي الشقيقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأدانت مصر، بأشد العبارات الاستهداف المتواصل من ايران للإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتجدد تضامنها الكامل معها.

وقالت الخارجية: نقف إلى جانب السعودية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تطال أمن واستقرار المملكة المرتبط بالأمن القومي المصري".

وأضافت الخارجية: ندين الاستهداف المتواصل من إيران للإمارات ونجدد التضامن الكامل معها، ونقف إلى جانب قطر في مواجهة أي اعتداءات آثمة تستهدفها".

كما تعتبر مصر استهداف حقل بارس الجنوبي في إيران انتهاكا صريحا وفاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.