قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب المصريين: مصر والخليج مصير واحد لا يقبل التجزئة

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تأكيد مصر الوقوف بثبات إلى جانب أشقائها في دول الخليج ليس مجرد تصريح دبلوماسي، بل هو إعلان مبادئ سيادي يعكس عقيدة الأمن القومي العربي المشترك؛ ففي ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، تبرز القاهرة كحائط صد منيع، مؤكدة أن المساس بأمن الخليج هو مساس مباشر بقلب الدولة المصرية.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن الدعم المصري انتقل من حيز التضامن السياسي إلى حيز الردع الشامل، فالدولة المصرية، عبر مؤسساتها الإعلامية والسياسية، ترسل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن أي محاولة للوقيعة أو اختراق النسيج العربي هي جريمة مكتملة الأركان، مؤكدًا أن هذا الوصف القانوني والحاسم يرفع الغطاء عن أي قوى تسعى لزعزعة استقرار البيت الخليجي.

 الإدارة المصرية تؤمن بأن أمن واستقرار دول الخليج

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن الإدارة المصرية تؤمن بأن أمن واستقرار دول الخليج هو الجزء الأصيل الذي لا يكتمل بدونه الأمن القومي العربي؛ لذا فإن حماية هذه العلاقات ليست خيارًا، بل هي ضرورة وجودية، موضحًا أن مصر تدرك أن استقرار الملاحة، وسلامة الأراضي من التهديدات الإقليمية، وحفظ سيادة الدول الشقيقة، هي الركائز التي تمنع المنطقة من السقوط في دوامة الفوضى.

ولفت إلى أن توصيف محاولات الإضرار بهذه العلاقات كجريمة تستهدف المصلحة القومية هو تطور استراتيجي مهم؛ فهو يغلق الباب أمام الحروب الناعمة والشائعات التي تبثها الجماعات الإرهابية والقوى الإقليمية الطامعة؛ فمصر هنا لا تحمي الحكومات فحسب، بل تحمي الرابطة الأزلية بين الشعوب التي صهرتها عقود من المصاهرة والتلاحم، مؤكدًا أنه في ظل الحروب المستعرة والتحولات الكبرى يظل الموقف المصري هو بوصلة الاستقرار؛ فثبات القاهرة إلى جانب العواصم العربية يُعيد الاعتبار لمفهوم العمل العربي المشترك، ويؤكد أن التحالف المصري - الخليجي هو حجر الأساس الذي تتحطم عليه كافة المؤامرات الإقليمية.

وشدد على أن مصر، بجيشها وقوتها الناعمة وإرادتها السياسية، ستبقى دائمًا هي السند والظهير لأشقائها، وأمن الخليج سيظل خطًا أحمر مرسومًا بدماء التاريخ ووحدة المستقبل، ومن يحاول العبث بهذا الخط إنما يواجه دولة لا تفرط في أمن أشقائها لأنها تؤمن يقينًا أن مصيرنا واحد.

مجلس الشيوخ المستشار حسين أبو العطا المصريين تحالف الأحزاب المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

أسعار العملات العربية

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

ترشيحاتنا

حسام موافي

حسام موافي: رمضان مدرسة الأمانة.. والصيام لتطهير النفس وتهذيب السلوك

القرآن الكريم

مجدي عبدالغفار: لا سلطان للجن على الإنسان والخوف منهم إيحاءات

إيران

متحدثة الحكومة البريطانية: نطالب إيران بوقف اعتداءاتها على دول الجوار

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد