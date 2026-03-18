حزب المصريين: مصر والخليج مصير واحد لا يقبل التجزئة

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تأكيد مصر الوقوف بثبات إلى جانب أشقائها في دول الخليج ليس مجرد تصريح دبلوماسي، بل هو إعلان مبادئ سيادي يعكس عقيدة الأمن القومي العربي المشترك؛ ففي ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، تبرز القاهرة كحائط صد منيع، مؤكدة أن المساس بأمن الخليج هو مساس مباشر بقلب الدولة المصرية.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن الدعم المصري انتقل من حيز التضامن السياسي إلى حيز الردع الشامل، فالدولة المصرية، عبر مؤسساتها الإعلامية والسياسية، ترسل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن أي محاولة للوقيعة أو اختراق النسيج العربي هي جريمة مكتملة الأركان، مؤكدًا أن هذا الوصف القانوني والحاسم يرفع الغطاء عن أي قوى تسعى لزعزعة استقرار البيت الخليجي.

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن الإدارة المصرية تؤمن بأن أمن واستقرار دول الخليج هو الجزء الأصيل الذي لا يكتمل بدونه الأمن القومي العربي؛ لذا فإن حماية هذه العلاقات ليست خيارًا، بل هي ضرورة وجودية، موضحًا أن مصر تدرك أن استقرار الملاحة، وسلامة الأراضي من التهديدات الإقليمية، وحفظ سيادة الدول الشقيقة، هي الركائز التي تمنع المنطقة من السقوط في دوامة الفوضى.

ولفت إلى أن توصيف محاولات الإضرار بهذه العلاقات كجريمة تستهدف المصلحة القومية هو تطور استراتيجي مهم؛ فهو يغلق الباب أمام الحروب الناعمة والشائعات التي تبثها الجماعات الإرهابية والقوى الإقليمية الطامعة؛ فمصر هنا لا تحمي الحكومات فحسب، بل تحمي الرابطة الأزلية بين الشعوب التي صهرتها عقود من المصاهرة والتلاحم، مؤكدًا أنه في ظل الحروب المستعرة والتحولات الكبرى يظل الموقف المصري هو بوصلة الاستقرار؛ فثبات القاهرة إلى جانب العواصم العربية يُعيد الاعتبار لمفهوم العمل العربي المشترك، ويؤكد أن التحالف المصري - الخليجي هو حجر الأساس الذي تتحطم عليه كافة المؤامرات الإقليمية.

وشدد على أن مصر، بجيشها وقوتها الناعمة وإرادتها السياسية، ستبقى دائمًا هي السند والظهير لأشقائها، وأمن الخليج سيظل خطًا أحمر مرسومًا بدماء التاريخ ووحدة المستقبل، ومن يحاول العبث بهذا الخط إنما يواجه دولة لا تفرط في أمن أشقائها لأنها تؤمن يقينًا أن مصيرنا واحد.