رسالة محبة.. البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الفطر المبارك

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد هنأ فيها سيادته وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك وقال :

السيد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية تهنئة سيادتكم وجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة والعافية، وبفصل تشريعي مثمر، ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة، لصالح الوطن والمواطنين بما يحقق الآمال والطموحات الوطنية كافة، دمتم في رعاية الله وأمنه.