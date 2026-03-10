وكيل مجلس الشيوخ: 9 مارس يوم خالد من تاريخ الوطن.. وسيظل محفورا في وجدان المصريين

بعث النائب اللواء أ.ح/ أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، برقية تهنئة الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق يوم الـ 9 من مارس كل عام.

وجاء نص البرقية كالتالي :

أن هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن سيظل محفورا في وجدان كل المصريين عنواناً لأشرف معاني التضحية والفداء.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بتحية إعزاز وتقدير بـ" يوم الشهيد" الذي يأتي كل عام في التاسع من مارس ، لما قدمه شهداءنا الابرار من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن ورفعته والحفاظ عليه مهما كان الثمن.. مصر قدمت شهداء عظماء منهم الشهيد الراحل عبدالمنعم رياض و الشهيد أحمد حمدى والشهيد إبراهيم الرفاعي غيرهم الكثير والكثير ممن ضحوا بأروحهم فداءً للوطن، لكل تجسيد لأسمى معانى الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.

إن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت، إلا أنه كان دائماً في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، ومن هنا جاء اختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال.

مصر اتخذت من استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رمزا وتأكيدا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جليا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود.. لكل أم وأبن وزوجه وأب شهيد، بكل إعزاز وتقدير نذكر دائما أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـروا صفحـات مضــيئة وحـافلة بأروع التضحيات، حفـظ الله قواتنا المسلحة .

أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات عظيمة في سبيل الوطن، ستظل تلك التضحيات نبراسًا يُلهم الأجيال، ويجسد أسمى معاني الوطنية والانتماء، ويؤكد أن مصر ستبقى دائمًا قوية بأبنائها المخلصين.