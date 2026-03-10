قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل مجلس الشيوخ: 9 مارس يوم خالد من تاريخ الوطن.. وسيظل محفورا في وجدان المصريين

أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ
أميرة خلف

بعث النائب اللواء أ.ح/ أحمد العوضي،  وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن،  برقية تهنئة الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق  أحمد خليفة  رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق  يوم الـ 9 من مارس كل عام.  

وجاء نص البرقية كالتالي :
 أن هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن سيظل محفورا في وجدان كل المصريين عنواناً لأشرف معاني التضحية والفداء.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعدني أن أتقدم  لسيادتكم بتحية إعزاز وتقدير  بـ" يوم الشهيد" الذي يأتي كل عام في التاسع من مارس ، لما قدمه شهداءنا الابرار من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن ورفعته والحفاظ عليه مهما كان الثمن..  مصر قدمت شهداء عظماء منهم الشهيد الراحل عبدالمنعم رياض و الشهيد أحمد حمدى والشهيد إبراهيم الرفاعي غيرهم الكثير والكثير ممن ضحوا بأروحهم فداءً للوطن، لكل تجسيد لأسمى معانى الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.

إن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت، إلا أنه كان دائماً في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، ومن هنا جاء اختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال.

مصر اتخذت من استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رمزا وتأكيدا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جليا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود..   لكل أم وأبن وزوجه وأب شهيد، بكل إعزاز وتقدير  نذكر دائما أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـروا صفحـات مضــيئة وحـافلة بأروع التضحيات، حفـظ الله قواتنا المسلحة .      

أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات عظيمة في سبيل الوطن،  ستظل تلك التضحيات نبراسًا يُلهم الأجيال، ويجسد أسمى معاني الوطنية والانتماء، ويؤكد أن مصر ستبقى دائمًا قوية بأبنائها المخلصين.

السيسي حماة الوطن الشيوخ يوم الشهيد

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

السفير فائد مصطفى ومندوب الجمهورية اليمنية

فائد مصطفى: نحتاج موقفا عربيا موحدا ورؤية تحافظ على مصالح الأمة

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط ويؤكد دعم أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط ويؤكد دعم أوكرانيا

البنك الأوروبي يوافق على تمويل بـ475 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن

البنك الأوروبي يوافق على تمويل بـ475 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

