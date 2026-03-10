قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
محافظات

من بدر الكبرى إلى يوم الشهيد.. ندوة لخريجي الأزهر بمكتبة مصر العامة

ازهر مطروح خلال الندوة
ازهر مطروح خلال الندوة
ايمن محمود

 ​شهدت مدرسة عادل الصفتي الابتدائية ندوة تثقيفية موسعة بعنوان "من بدر الكبرى إلى يوم الشهيد ملاحم البطولة وعزيمة الفداء"، والتي نظمها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بقيادة  أسامة المرسي، مدير عام مكتبة مصر العامة، وبتوجيهات من  الشيخ عطية سالم، رئيس فرع المنظمة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبمشاركة واسعة من طلاب مدارس زاهر جلال، ورياض الصالحين للبنات، وعادل الصفتي، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى يوم الشهيد وغزوة بدر الكبرى.

​وخلال اللقاء، ألقى  الشيخ محمد زيد، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومدير إدارة التعليم الابتدائي، كلمة مستفيضة تناول فيها الدروس والمواقف التاريخية لغزوة بدر الكبرى، موضحاً مفهوم الشهادة في الإسلام ومنزلة الشهيد التي اختصها الله تعالى لعباده المخلصين، .

وأكد على أن روح الفداء التي تجلت في "يوم الفرقان" هي ذاتها العقيدة الراسخة التي يستمد منها أبطالنا المعاصرون قوتهم في الدفاع عن تراب الوطن، تلا ذلك "ورشة حكي" قدمتها  علا عبد العظيم، أخصائي المكتبات بمدرسة الثانوية العسكرية، سردت خلالها بطولات سجلها التاريخ بمداد من نور لربط الأجيال الناشئة بهويتهم وجذورهم الوطنية.
​وفي ختام الندوة، استعرضت  صباح السيد، مسؤول الأنشطة وقاعة الاطلاع بمكتبة مصر العامة، الدور الحيوي للمكتبات والثقافة في توثيق سير الأبطال العطرة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، وذلك بحضور  انتصار غازي مديرة مدرسة عادل الصفتي، وعادل سليمان، مدير مدرسة رياض الصالحين، وإلهام جلال مسؤول الإعلام بالمنظمة، ولفيف من الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين، الذين أثنوا على دور منظمة خريجي الأزهر في نشر الفكر الوسطي وتعميق الوعي الوطني والديني لدى طلاب المدارس بمطروح.

