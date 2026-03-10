من بدر الكبرى إلى يوم الشهيد.. ندوة لخريجي الأزهر بمكتبة مصر العامة

​شهدت مدرسة عادل الصفتي الابتدائية ندوة تثقيفية موسعة بعنوان "من بدر الكبرى إلى يوم الشهيد ملاحم البطولة وعزيمة الفداء"، والتي نظمها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بقيادة أسامة المرسي، مدير عام مكتبة مصر العامة، وبتوجيهات من الشيخ عطية سالم، رئيس فرع المنظمة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبمشاركة واسعة من طلاب مدارس زاهر جلال، ورياض الصالحين للبنات، وعادل الصفتي، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى يوم الشهيد وغزوة بدر الكبرى.

​وخلال اللقاء، ألقى الشيخ محمد زيد، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومدير إدارة التعليم الابتدائي، كلمة مستفيضة تناول فيها الدروس والمواقف التاريخية لغزوة بدر الكبرى، موضحاً مفهوم الشهادة في الإسلام ومنزلة الشهيد التي اختصها الله تعالى لعباده المخلصين، .

وأكد على أن روح الفداء التي تجلت في "يوم الفرقان" هي ذاتها العقيدة الراسخة التي يستمد منها أبطالنا المعاصرون قوتهم في الدفاع عن تراب الوطن، تلا ذلك "ورشة حكي" قدمتها علا عبد العظيم، أخصائي المكتبات بمدرسة الثانوية العسكرية، سردت خلالها بطولات سجلها التاريخ بمداد من نور لربط الأجيال الناشئة بهويتهم وجذورهم الوطنية.

​وفي ختام الندوة، استعرضت صباح السيد، مسؤول الأنشطة وقاعة الاطلاع بمكتبة مصر العامة، الدور الحيوي للمكتبات والثقافة في توثيق سير الأبطال العطرة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، وذلك بحضور انتصار غازي مديرة مدرسة عادل الصفتي، وعادل سليمان، مدير مدرسة رياض الصالحين، وإلهام جلال مسؤول الإعلام بالمنظمة، ولفيف من الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين، الذين أثنوا على دور منظمة خريجي الأزهر في نشر الفكر الوسطي وتعميق الوعي الوطني والديني لدى طلاب المدارس بمطروح.