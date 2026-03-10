محافظ أسيوط يشهد احتفالات يوم الشهيد بمدرسة الجامعة

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط احتفالية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، وذلك على مسرح مدرسة الجامعة بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار حرص الدولة على إحياء ذكرى شهداء الوطن وتخليد تضحياتهم وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضر الاحتفالية الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد جوي محمد محمد علي نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب حمزة مصطفى من مدرسة الجامعة، ثم توالت الفقرات الفنية والوطنية التي قدمها طلاب المدارس، حيث قدم فريق كورال مدرسة النهضة الإعدادية بنات ميدلي من الأغاني الرمضانية، كما قدم كورال مدرسة النهضة الإعدادية ميدلي من الأغاني الوطنية بمشاركة الطالب كريم وجيه من إدارة القوصية التعليمية. كما تضمنت الفعاليات فقرة للتواشيح الدينية قدمها الطالب محمد خلف من مدرسة إبراهيم محفوظ بإدارة منفلوط التعليمية، واختُتم الحفل بعرض بانوراما الشهداء الذي قدمه فريق من طلاب إدارة منفلوط التعليمية.

وخلال كلمته، وجه محافظ أسيوط التحية والتقدير لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن، مؤكداً أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، وأن إحياء ذكرى يوم الشهيد يمثل فرصة لترسيخ قيم الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بما قدمه أبطال مصر من بطولات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن تاريخ العسكرية المصرية زاخر بالتضحيات والبطولات، مؤكداً استمرار مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً إلى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة لدعم جهود الدولة واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن الاحتفال بيوم الشهيد يهدف إلى ترسيخ قيم التضحية والفداء في نفوس الطلاب وتعريفهم بسير أبطال الوطن.

يذكر أن مصر تحتفل بيوم الشهيد في التاسع من مارس من كل عام تخليداً لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة عام 1969، والذي استشهد وسط جنوده على جبهة القتال.