قيادي بحزب الجيل: دعم مصر للخليج فعل سيادي مقدس.. وأمن الأشقاء خط أحمر

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن دعم مصر لدول الخليج هو فعل سيادي مقدس، والبيان الصادر عن الهيئات الإعلامية هو درع وعي يحمي درع القوة، وستبقى مصر دائمًا هي السند، وسيظل أمن الخليج خطًا أحمر لا يقبل الجدل، ومن يحاول العبث بهذه العلاقة الأزلية إنما يرتكب حماقة تاريخية ستواجهها الدولة المصرية بكل حسم قانوني ووطني.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن الدعم المصري لدول الخليج هو قرار استراتيجي بأن تظل مصر الظهير القوي لأشقائها، وأن يظل الخليج العمق الحيوي لمصر، مشيرًا إلى أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والحرب المستعرة التي تشهدها المنطقة في مارس 2026، يبرز الموقف المصري ليس فقط كداعم، بل كشريك وجودي كامل لأشقائه في دول الخليج العربي؛ بالإضافة إلى العراق والأردن، مؤكدًا أن ثبات القاهرة إلى جانب العواصم العربية في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإقليمية، وتحديدًا التجاوزات الإيرانية الأخيرة، هو ترجمة حية لعقيدة "مسافة السكة" التي تحولت من شعار إلى واقع دفاعي وأمني ملموس.

ولفت الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن ما يربط مصر بدول الخليج ليس تحالفًا سياسيًا عابرًا، بل هو رباط دم ومصاهرة ووحدة مستقبل، موضحًا أن القيادة المصرية تدرك تمامًا أن أي محاولة لزعزعة استقرار البيت الخليجي هي طعنة في خاصرة الأمن القومي المصري؛ فاستقرار الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وسلامة الأراضي العربية من الصواريخ والمسيرات، هي ضمانة لاستمرار استقرار الدولة المصرية ذاتها.

وأكد أن توصيف محاولات الوقيعة بين مصر ودول الخليج بأنها جريمة هو تطور قانوني وسيادي حاسم يقطع الطريق على قوى الشر التي تحاول استغلال الأزمات العسكرية لتمزيق النسيج العربي من الداخل، موضحًا أن المراهنة على عزل دول الخليج أو الاستفراد بها هي مراهنة خاسرة، لأن الاصطدام بأمن الخليج يعني بالضرورة الاصطدام بالدولة المصرية بكافة مقوماتها.

وأشار إلى أن التحالف المصري - الخليجي هو حجر الأساس الذي منع سقوط المنطقة في فوضى كاملة، مؤكدًا أن تمسك مصر بهذا التحالف وتجريمها لأي محاولة للمساس به هو صمام أمان يحمي مصالح الأمة العربية الحيوية من الانتهاك أو التبعية لأجندات إقليمية غريبة، مؤكدًا أن الموقف المصري ينطلق من حقيقة استراتيجية مفادها أن أمن القاهرة يبدأ من الرياض وأبو ظبي والكويت والمنامة والدوحة ومسقط وبغداد وعمان، وتدرك مصر أن أي تهديد يطال دول الخليج يهدف في الأساس إلى تطويق الدولة المصرية وعزلها عن عمقها الاستراتيجي.

وشدد على أنه حين تؤكد مصر أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها، فهي تضع إمكانياتها السياسية والعسكرية والناعمة في ميزان الردع الإقليمي، مرسلةً رسالة واضحة لكل القوى الطامعة بأن المساس بالأشقاء هو اعتداء مباشر على البيت المصري.