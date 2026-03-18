15000 جنيه.. تحرك برلماني للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في الإسماعيلية

تقدم النائب موسى خالد موسى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بطلب إحاطة بمجلس النواب يناقش فيه مشكلة ارتفاع الإيجارات بمحافظة الإسماعيلية ، وضرورة وضع قواعد منظمة للعملية الإيجارية وضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب والظروف الأقتصادية بالمحافظة.

وأكد النائب موسي خالد أن سوق العقارات بمحافظة الإسماعيلية يشهد عدم الاستقرار في ظل غياب الدور الرقابي وعدم وجود قواعد لتنظيم العملية الايجارية.

وأوضح النائب، أن محافظة الاسماعيلية تختلف عن باقي المحافظات ولها طبيعة خاصة، خاصة وأن أغلب مواطنيها موظفين لدي الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، وأنه نظرا للظروف الطارئة التي نمر بها، وزيادة عدد الوافدين مقابل انخفاض عدد الوحدات السكنية المتاحة ، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة الإيجارية بين 7000 إلى 15000 جنيه مصريا.

اختتم النائب موسي، مؤكدا أن ما سبق أدى إلى استغلال السماسرة وانخفاض مدة التأجير طمعا في المكسب، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية رغم انخفاض الدخل، صعوبة الحصول علي وحدة سكنية مناسبة للمقبلين علي الزواج وأصحاب المعاشات.

وجدد النائب موسي خالد مطلبه، بأهمية أخذ خطوات جادة ووضع قواعد واشتراطات لضبط العملية التأجيرية .