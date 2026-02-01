جالسا على كرسي.. هاني شاكر يحيي أول حفل له بعد جراحة العمود الفقري

أحيا الفنان هاني شاكر، حفلا غنائيا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، أمس السبت 31 يناير.

وظهر هاني شاكر، خلال الحفل جالسا على كرسي، بسبب جراحة تثبيت فقرات الظهر التي أجراها في الشهر الماضي.

وقدم هاني شاكر، لجمهوره في حفل أبوظبي، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة منها: «بحبك أنا، بحبك يا غالي، هنعيش، كدة برضو يا قمر، ياريتني»، وغيرها من الأغاني.

ويعد هذا هو الحفل الأول لـ هاني شاكر، بعد العملية الجراحية التي أجريت له لتثبيت فقرات الظهر.

الحالة الصحية لـ هاني شاكر

وكان أصدر الفنان هاني شاكر، بيانًا إعلاميًا للكشف عن تطورات حالته الصحية مؤخرًا، بعد جراحة العمود الفقري التي خضع لها في الفترة الماضية.

وجاء نص البيان كما يلي: «يطمئن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر جمهوره الكريم ومحبيه في مصر والعالم العربي، إلى أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة، وذلك بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في العمود الفقري (تثبيت فقرات)، والتي تكلّلت بالنجاح بفضل الله».

وتابع البيان: «وبناءً على نصيحة الأطباء، يخضع الفنان هاني شاكر حاليًا لفترة راحة تمتد لمدة عشرة ايام، على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31 (يناير) 2026، من خلال حفل فني يُقام في أبو ظبي».

وأضاف: «كما يؤكد المكتب الإعلامي أن جميع الحفلات المعلنة قائمة في مواعيدها، وتشمل: • 13 2 2026: باريس، • 14 2 2026: بيروت (ضمن حفلات عيد الحب)، • 2 4 2026: القاهرة».

أعمال هانى شاكر

هذا و انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر من تسجيل أغنية لبنانية جديدة بعنوان " إلا انا وإياك " من الحان احمد بركات ، كلمات مازن ضاهر، توزيع زاهر ديب، تسجيل حسام الصعبي

أغانى هانى شاكر

كان هانى شاكر طرح في الأول من سبتمبر الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.