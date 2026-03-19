قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
الدولار يستقر أمام الجنيه بعد تثبيت الفائدة الأمريكية… وأسعار البنوك تتحرك بهدوء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لإغلاق ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديثا أمنيا خفيا لأجهزة آيفون

تحديثات آبل
تحديثات آبل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق أول تحديث أمني يعمل في الخلفية لأجهزة آيفون وآيباد وماك، وذلك لمعالجة ثغرة أمنية في متصفح سفاري Safari.

إصلاح ثغرة في محرك WebKit

وبحسب نشرة أمنية جديدة نشرتها آبل، اكتشف باحث أمني خللا في WebKit، وهو المحرك الذي يعتمد عليه متصفح سفاري وعدد من التطبيقات الأخرى في عرض صفحات الويب.

وقد تسمح هذه الثغرة، في حال استغلالها، لموقع ويب خبيث بالوصول إلى بيانات موقع آخر مفتوح داخل جلسة التصفح نفسها.

ما هي تحديثات الأمان في الخلفية؟

أوضحت شركة آبل أن ما تسميه “تحسينات الأمان في الخلفية” هي تحديثات برمجية خفيفة تهدف إلى معالجة الثغرات الأمنية بسرعة، ويتم إرسالها إلى أجهزة المستخدمين بين التحديثات الكبرى للنظام.

وقد بدأت هذه الميزة بالوصول إلى الأجهزة التي تعمل بالإصدارات الحديثة من أنظمة iOS وiPadOS وmacOS، ابتداء من الإصدار 26.1 وما بعده.

تحديثات الأمان من آبل

تحديثات صغيرة لكنها مهمة

تستهدف هذه التحديثات مكونات محددة داخل النظام مثل متصفح “سفاري” ومحرك WebKit، وبعض مكتبات النظام الأخرى التي تحتاج إلى تصحيحات أمنية دورية.

ولم توضح آبل السبب المباشر وراء إصدار هذا التحديث تحديدا.

إعادة تشغيل بسيطة فقط

وعند تثبيت التحديث الجديد، يحتاج الجهاز فقط إلى إعادة تشغيل سريعة، على عكس التحديثات الكبيرة التي تتطلب عملية إعادة تشغيل أطول.

ويذكر أن آبل كانت قد اختبرت هذه الميزة سابقا عبر إصدار عدة تحديثات أمنية تجريبية للمطورين والمستخدمين التجريبيين قبل إطلاقها رسميا الآن.

جدير بالذكر أن شركة آبل أعلنت مؤخرا عن خفض معدل العمولة الذي تتقاضاه من المطورين عبر آب ستور App Store في الصين إلى 25% بدلا من 30%، وذلك عقب مناقشات مع الجهات التنظيمية الصينية.

وستطبق العمولة الجديدة البالغة 25% على التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيقات، فيما سيتم تخفيض العمولة الخاصة بتجديد الاشتراكات التلقائية بعد السنة الأولى إلى 12% بدلا من 15%.

آبل متصفح سفاري تحديثات الأمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة

صناعة النواب: مصر أمام فرص لتعزيز الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

سمير صبري

برلماني: الحرب تهدّد الطاقة عالميًا وتزيد حالة التردّد في الاستثمارات

النائب عماد الغنيمي

برلماني: ترشيد استهلاك الطاقة «خطوة ضرورية» لمواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة

بالصور

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد