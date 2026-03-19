لإغلاق ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديثا أمنيا خفيا لأجهزة آيفون

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق أول تحديث أمني يعمل في الخلفية لأجهزة آيفون وآيباد وماك، وذلك لمعالجة ثغرة أمنية في متصفح سفاري Safari.

إصلاح ثغرة في محرك WebKit

وبحسب نشرة أمنية جديدة نشرتها آبل، اكتشف باحث أمني خللا في WebKit، وهو المحرك الذي يعتمد عليه متصفح سفاري وعدد من التطبيقات الأخرى في عرض صفحات الويب.

وقد تسمح هذه الثغرة، في حال استغلالها، لموقع ويب خبيث بالوصول إلى بيانات موقع آخر مفتوح داخل جلسة التصفح نفسها.

ما هي تحديثات الأمان في الخلفية؟

أوضحت شركة آبل أن ما تسميه “تحسينات الأمان في الخلفية” هي تحديثات برمجية خفيفة تهدف إلى معالجة الثغرات الأمنية بسرعة، ويتم إرسالها إلى أجهزة المستخدمين بين التحديثات الكبرى للنظام.

وقد بدأت هذه الميزة بالوصول إلى الأجهزة التي تعمل بالإصدارات الحديثة من أنظمة iOS وiPadOS وmacOS، ابتداء من الإصدار 26.1 وما بعده.

تحديثات الأمان من آبل

تحديثات صغيرة لكنها مهمة

تستهدف هذه التحديثات مكونات محددة داخل النظام مثل متصفح “سفاري” ومحرك WebKit، وبعض مكتبات النظام الأخرى التي تحتاج إلى تصحيحات أمنية دورية.

ولم توضح آبل السبب المباشر وراء إصدار هذا التحديث تحديدا.

إعادة تشغيل بسيطة فقط

وعند تثبيت التحديث الجديد، يحتاج الجهاز فقط إلى إعادة تشغيل سريعة، على عكس التحديثات الكبيرة التي تتطلب عملية إعادة تشغيل أطول.

ويذكر أن آبل كانت قد اختبرت هذه الميزة سابقا عبر إصدار عدة تحديثات أمنية تجريبية للمطورين والمستخدمين التجريبيين قبل إطلاقها رسميا الآن.

