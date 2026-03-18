من أب ولكن إلى سفاح التجمع.. تمارا حجاج تخطف الأنظار في موسم العيد

تواصل الطفلة تمارا حجاج تأكيد حضورها القوي على الساحة الفنية، بعدما نجحت في لفت الأنظار من خلال مشاركتها في مسلسل “أب ولكن”، حيث قدمت أداءً مميزًا عكس موهبتها وقدرتها على التعبير بشكل طبيعي وجذاب أمام الكاميرا، لتضع أولى خطواتها بثقة في عالم التمثيل.

ولم يكن ظهورها مجرد مشاركة عابرة، بل شكل انطلاقة حقيقية لموهبة واعدة، استطاعت أن تثبت نفسها وسط منافسة كبيرة، معتمدة على حضورها البسيط وأدائها الصادق الذي وصل للجمهور بسهولة.

وتستعد تمارا حجاج حاليًا لخوض تجربة جديدة ومختلفة من خلال مشاركتها في فيلم “سفاح التجمع”، الذي يُعرض ضمن موسم أفلام العيد، حيث تدخل من خلاله إلى عالم السينما، في خطوة تُعد نقلة مهمة في مشوارها الفني، خاصة مع طبيعة العمل التي تحمل طابعًا مختلفًا وتحتاج إلى أداء متنوع.

ويُعد انتقالها من الدراما التلفزيونية إلى السينما مؤشرًا قويًا على تطور مستواها الفني، وقدرتها على خوض تحديات أكبر في وقت مبكر، وهو ما يعكس طموحها ورغبتها في تقديم أعمال متنوعة تبرز إمكانياتها.

ولا يقتصر نشاط تمارا على التمثيل فقط، بل تمتد موهبتها إلى مجال الموديل، حيث تظهر بثقة لافتة أمام الكاميرا، إلى جانب ممارستها لرياضة الجمباز، وهو ما ينعكس على حركتها وأدائها ويمنحها حضورًا مختلفًا ومميزًا.