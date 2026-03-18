السيطرة على حريق اندلع في عدد من المحلات التجارية بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من السيطرة على حريق نشب في عدد من المحلات التجارية بمدينة موط بمركز الداخلة في الوادي الجديد، حيث التهمت النيران عددا من المحلات دون معرفة أسباب الحادث.



تفاصيل حريق عدد من المحلات التجارية بالوادي الجديد

وتلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات التجارية بمدينة موط بمركز الداخلة حيث التهمت النيران معظم محتويات المحلات، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

ودفع قطاع الكهرباء بأطقم فنية لفصل التيار بالمنطقة التي وقع فيها الحادث، لمنع حدوث أي ماس كهربائي، وجرى تحرير محضر بالواقعة لإحالته إلى الجهات المختصة وتجري أعمال التبريد.