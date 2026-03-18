التأشيرة السبب.. سر التراجع عن إقامة مباراة مصر وإسبانيا وديا

كشفت تقارير صحفية عن سر التراجع عن إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا، في إطار لقاء ودي في التوقف الدولي الذي سينطلق بعد أيام.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإنه تعذر الحصول على تأشيرات الدخول إلى إسبانيا سبب التراجع عن إقامة المباراة الودية بين منتخب مصر والمنتخب الإسباني.

وكان حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري قد وافق على خوض مباراة إسبانيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في يونيو المقبل بمشاركة 48 منتخبا.