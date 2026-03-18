تقرير فرنسي يفجر مفاجأة بشأن منح لقب أمم إفريقيا للمغرب

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الوقائع التي استند عليها الاتحاد المغربى لكرة القدم في شكواه للاتحاد الإفريقي بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

ووفقًا لموقع Le Parisien الفرنسية فإن الاتحاد المغربي استند في استئنافه إلى سوابق مشابهة — لكنها ليست متطابقة — أبرزها نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 في رادس، عندما انسحب نادي الوداد الرياضي من المباراة بعد هدف مثير للجدل وغياب تقنية الـVAR.

وأضافت أنه في ذلك الوقت، أثارت الواقعة جدلًا واسعًا داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ما جعلها واحدة من أبرز القضايا التي يُستشهد بها في النزاعات الكروية داخل القارة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قد قرر سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب.