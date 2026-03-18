إعلان صادم بالاتحاد السنغالي بعد قرار كاف تتويج المغرب بأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تمسكه بلقب كأس الأمم الأفريقية، كاشفًا عن تنظيم احتفالية كبرى للتتويج، في خطوة تعكس رفضه للقرارات الأخيرة الصادرة بشأن النهائي.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "منتخب السنغال يُعلن احتفاله يوم 28 مارس في فرنسا بالبطولة الأفريقية مع أبطال أفريقيا"

ويأتي هذا التحرك في ظل الجدل المستمر حول نهائي البطولة، حيث يواصل الاتحاد السنغالي تأكيد أحقيته باللقب، مع إصراره على الاحتفال به رغم القرارات الأخيرة.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي:

في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).