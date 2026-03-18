رياضة

هذا جنون.. واين روني يعلق على سحب كأس أمم أفريقيا من السنغال

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات واين روني، قائد المنتخب الإنجليزي السابق عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال واين روني عن سحب كأس أمم أفريقيا من السنغال :"هذا جنون، لو كنت لاعبًا مغربيًا فلن أكون سعيدًا، السنغال هزمتهم بجدارة واستحقاق".


وكان المنتخب السنغالي حقق الفوز على نظيره المغربي بهدف دون رد، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف في "كاف" اعتبار المغرب فائزًا بنتيجة 3-0، على خلفية انسحاب لاعبي السنغال من أرض الملعب.


وجاء قرار الاتحاد الإفريقي استنادًا إلى توقف لاعبي السنغال عن استكمال المباراة لمدة 17 دقيقة، اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء، وهو ما اعتبره الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم مخالفة صريحة للوائح المنظمة للبطولة.

وفي تصريحات نقلها موقع "Ghanasoccernet"، وصف روني القرار بالـ"جنون"، مؤكدًا أنه لو كان لاعبًا في صفوف المغرب لما قبل بهذا القرار، مشددًا على أن السنغال حققت الفوز عن جدارة واستحقاق داخل الملعب.

