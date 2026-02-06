6 خطوات ذهبية لتحسين الاستعداد لشهر رمضان

قدم الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، مجموعة من النصائح العملية لاستغلال الأيام المتبقية قبل شهر رمضان وتحقيق أقصى استفادة روحية، والتي ركزت على ست خطوات أساسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الخطوات تتمثل في تنظيم النوم وتجنب الكسل لضمان النشاط البدني والذهني خلال الصيام، والتمسك بالأمل والتفاؤل والترحيب بنفحات الشهر الكريم بروح إيجابية.

واسترسل: المواظبة على الأعمال الصالحة ومواصلة الطاعات قبل دخول رمضان، ومراجعة القرآن الكريم لتعزيز الصلة الروحية مع الله، بالإضافة إلى اغتنام فرص المغفرة وشرح الصدر استعدادًا للطاعات، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل العبادات والمعاملات.

وأشار إلى أن الصحابة كانوا يتنافسون في الطاعات خلال شهر شعبان قبل رمضان، وفق قاعدة علماء الأزهر: “التخلية قبل التحلية”، أي تنقية النفس من المعاصي قبل الانغماس في الطاعات الكثيرة في رمضان.