إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع مخالفات البناء بدون ترخيص.

وأشار المحافظ الي أنه واصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء حملاتهم الميدانية اليومية، لرصد وإزالة المخالفات في مهدها، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

واضاف محافظ الشرقية انه في هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق بتنفيذ إزالة فورية على مساحة ١٤٠٠ متر والتحفظ على " تشوينات الطوب " بكفر سليمان موسى بمركز الزقازيق تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز .

وفي مركز ههيا تم إزالة مبنى مخالف على مساحة ١٠٠ متر بعزبة الزعفرانة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة، داخل الحيز العمراني تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز وإزالة سقف دور أول علوي على مساحة ١١٢ مترًا خارج الحيز العمراني بكفر مكاوي التابع للوحدة المحلية بالمحمودية .

وفي مركز بلبيس تم فك شدة خشبية لسقف مخالف على مساحة ٩٠ مترًا بعزبة الغُرّة، وفك شدة خشبية لسور بطول ١٨٠ مترًا بناحية نمرة واحد بساتين الإسماعيلية والتصدي في المهد لردم جُور قواعد وسملات على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع بمنطقة جمعية المهندسين العرب وفك شدة خشبية لأعمدة على مساحة ٧٠ مترًا مربعًا داخل سور بالمنطقة الصناعية أباظة التابعة للوحدة المحلية بالزوامل والتصدي في المهد لردم جُور قواعد خرسانية على مساحة ١٥٠ مترًا بعزبة تل اليهودية التابعة للوحدة المحلية بغيتة وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز الحسينية تم إزالة هنجر مخالف بدون ترخيص على مساحة ٥٠٠ متر مقام على أرض زراعية بناحية منطقة السلام التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية وإزالة سور مخالف بدون ترخيص على مساحة ١٢٠ مترًا بناحية الفولي الصغيرة التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية تحت إشراف المحاسب محمد العوضي رئيس المركز .

وفي مركز مشتول السوق تم التصدي الفوري لحالة تعدٍ على أرض زراعية على مساحة ١٠٠ متر بالمركز حيث تمت إزالة الأعمال المخالفة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز.

وفي مركز ابو كبير تم إيقاف حالة بناء مخالف على مساحة ١٠٠ متر مربع بعزبة رأفت بمدينة أبو كبير، وإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله بمعرفة المخالف، تحت إشراف المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز.

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية في حالة يقظة تامة وعلى مدار الساعة ، للتعامل الفوري مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ، مشدداً على أنه لن يتم السماح بفرض أي أمر واقع، وأن القانون سيُطبّق بكل حزم حفاظًا على الصالح العام، وصونًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإلتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال مخالفة، تجنبًا للمساءلة القانونية.