محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وحدات طبية تخصصية جديدة بمستشفى فاقوس المركزي ، شملت أقسام قسطرة القلب، العناية المركزة، والأورام، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون جنيه، للمساهمة في الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على منافذ تقديم الخدمات الطبية للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن وحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بمستشفي فاقوس المركزي تضم ٣ غرف مخصصة لجهاز القسطرة مقامة وفقاً لأعلي المعايير الطبية بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، دعمًا من وزارة الصحة والسكان و ٥ غرف ملحقة منهم غرفة تضم ٦ أسره للمرضى ما بعد القسطرة وغرفة تضم ٩ أسرة عناية مركزة وغرفة كشف طبيب وفحص ايكو وغرفة مخصصة للأطباء وغرفة للمستلزمات الطبية وذلك بتكلفة ٤ مليون جنيه .

كما تفقد المحافظ أعمال التشغيل التجريبي لقسم الأورام بالمستشفي والمكون من ٥ غرف تضم ١٣ سرير وذلك بعد تطوير ورفع كفاءته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتكلفة ٢ مليون جنيه لتقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لإستقبال المرضى، مؤكداً على إدارة المستشفى تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الصحي لتحقيق الاستدامة لكفاءة لعمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورفع المعاناه عن كاهلهم.

ثمن المحافظ دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم مع المحافظة بتزويد المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية بالأجهزة والمستلزمات للاستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.

وأضاف محافظ الشرقية أن إفتتاح اليوم يمثل نقلة نوعية بالقطاع الصحي بالمحافظة مشيداً بمجهودات الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وحسن تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى بما ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

يذكر أن مستشفيات الصحة بالمحافظة تضم حالياً عدد ٥٧ جهاز أشعة تليفزيونية، وعدد ٦ أجهزة ماموجرام، وعدد ٢٠ جهاز أشعة مقطعية و٣٠ جهاز C-ARM، وجهاز ٢ جهاز قسطرة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي، بالإضافة إلى ١٣ جهاز أشعة رقمية DR، و٢٣ جهاز CR، إلى جانب ٥٠ جهاز أشعة عادية، وكذلك ٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.