قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف تهجير العائلات
حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة في الأسواق المصرية
عن فيديو "النقطة".. القارئ الملاح عن قراءته القرآن بباكستان: «دى عاداتهم»
وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة تلقي قنبلة على قرية في جنوب لبنان
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية بنطاق المحافظة ، للتأكد من تطبيق المعايير والإشتراطات البيئية وعدم وجود إنبعاثات تضر بالبيئة، فضلاً عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة ، والتخلص الآمن من النفايات العادية الخطرة ، وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أشار الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من قسم التفتيش  البيئى ، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، للتفتيش على 7 منشآت غذائية وصناعية بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة، والتي ضمت مصنع ملابس جاهزة ومصنع منسوجات ومصنع مستحضرات تجميل ومصنع منظفات منزلية ومصنع لفرز وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومصنع احذية ومصنع ملابس حريمى وذلك للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات ، وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلاً عن التأكد من توافر بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت.

وأضاف أنه تبين من أعمال التفتيش المفاجئ مطابقة منشأة واحدة للمعايير والإشتراطات البيئية ومخالفة 6 منشآت للمعايير والإشتراطات المنصوص عليها في قانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أن أعمال المتابعة والتفتيش مستمرة بشكل دوري ومفاجئ على مختلف المنشآت بنطاق المحافظة، لضمان إلتزامها الكامل بالمعايير والإشتراطات البيئية، لافتاً أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا كاملاً بين الجهات التنفيذية وأصحاب المنشآت لتحقيق تنمية صناعية آمنة ومستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية المنشآت الغذائية الحملات التفتيشية النفايات العادية الخطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

فوز الدكتور شريف الجبلي برئاسة مجلس إدارة الغرفة بالتزكية

غرفة الصناعات الكيماوية تعلن فوز شريف الجبلي برئاسة الغرفة بالتزكية لدورة 2025–2029

د. علاء عبد المجيد رئيسًا لغرفة الرعاية الصحية وخالد سمير وغادة الجنزوري وكيلان.. وتشكيل هيئة المكتب

علاء عبد المجيد رئيسا لغرفة الرعاية الصحية وخالد سمير وغادة الجنزوري وكيلان

رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يقوم بجولة ميدانية لمتابعة أعمال تركيب الإنترلوك بشارع السنترال

رئيس جهاز بدر يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشارع السنترال

بالصور

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد