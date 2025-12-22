أسقف كنائس وسط القاهرة يترأس قداس العائلة الأرثوذكسية الشرقية

صلى الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، صلاة القداس الإلهي للعائلة الأرثوذكسية الشرقية، وذلك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية في القاهرة.

وشارك في صلاة القداس الأب الربان فيليبس عيسى، وعدد من كهنة الكنائس الأرمنية الأرثوذكسية، وكنيستي الأحباش والإريترية، كما خدم القداس شمامسة وكورالات هذه الكنائس، بحضور عدد من أبناء الشعب المؤمن.

أهمية الوحدة المسيحية

وألقى نيافة الأنبا رافائيل عظة روحية تحدث خلالها عن أهمية الوحدة المسيحية بين الكنائس، مؤكدًا أن الوحدة تمثل شهادة حية لمحبة المسيح، ودعوة دائمة للتعاون والتلاقي في خدمة الإنسان وبناء السلام، في إطار الاحترام المتبادل والتنوع الكنسي.

واختُتم القداس بصلوات مشتركة، عكست روح المحبة والشركة بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، في مشهد يجسد عمق العلاقات الأخوية بينها.