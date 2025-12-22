مطران الكنيسة اللاتينية يشارك في احتفالية كورال سان جوزيف استعدادا لعيد الميلاد

شارك المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في احتفالية كورال "سان جوزيف"، بقيادة الأب بطرس دانيال الفرنسيسكاني، والمايسترو ماجدولين ميشيل، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية، بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ترانيم الميلاد

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب نبيل عزيز، رئيس الدير، والأب ميلاد رزق، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الفرنسيسكان، بجانب القيادات الكنسية، والشخصيات والدبلوماسية، والبرلمانية البارزة.

جدير بالذكر أن كورال "سان جوزيف" للآباء الفرنسيسكان يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي على تأسيسه.