مجموعات حورس الكشفية بكنيسة العذراء بشبرا تنظم أمسيتها الميلادية السنوية لشعب الرعية

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم، نظمت مجموعات حورس الكشفية، بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، أمسيتها الميلادية السنوية لشعب الرعية، استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، حيث بدأ الاحتفال بفقرة ميلادية قدمها أطفال الرعية، أعقبها عزف المارش الكشفي.

الترانيم الروحية الميلادية

تلا ذلك، مجموعة متنوعة من الترانيم الروحية الميلادية، التي قدمها فريق كورال شباب "Joyful Team"، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، التي تماشت مع مختلف الفئات العمرية لشعب الكنيسة.

هدف الاحتفال إلى دعم مبادرة "قطار الخير"، التي تطلقها الخدمة الكشفية بالكنيسة مع اقتراب الاحتفال بالأعياد المجيدة، لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق المختلفة.



