إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ربع نقل بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل محملة بالركاب بطريق سعود صان الحجر أمام الفولي الصغيرة دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
