الشرقية .. حبس 27 شخصا من أنصار مرشح بمجلس النواب في ديرب نجم

أصدرت النيابة العامة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، قرارا بحبس 27 شخصا من أنصار مرشح لم يفز في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق عقب تجمهرهم وقت إعلان الحصر العددي.

كانت وحدة الرصد في وزارة الداخلية فحصت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تجمع بعض أنصار أحد المرشحين الذي لم يفز في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية مساء 19 ديسمبر من الشهر الجاري أمام مقر اللجنة العامة بذات الدائرة وترديدهم هتافات للمطالبة بإعادة الانتخابات.

تم تحديد وضبط 27 شخصا من القائمين على ذلك التجمع، وبالعرض على النيابة العامة وجهت لهم تهمة التجمع والتجمهر وتعطيل الحركة المرورية، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.