خلافات عائلية تنتهى بهدم محل باللودر في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص يستقل "لودر" بهدم محل خاص بإحدى السيدات بالشرقية.

بالفحص تبين وجود خلافات بين والدة القائم على النشر وبين شقيقها وزوجته ونجلهما بشأن نزاع على حيازة محل كائن بدائرة مركز شرطة أبو حماد محرر بشأنه عدة محاضر "مازالوا قيد التحقيقات"، وقيام المشكو فى حقه الأول "شقيق الشاكية" بإحضار "لودر" لهدم جزء من المحل المشار إليه.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وكذا ضبط اللودر "المستخدم فى الواقعة" وقائده (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.