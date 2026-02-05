قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو هيئة العمل الوطني: 11 ألف مريض سرطان في غزة بحاجة للخروج لتلقي العلاج

غزة
غزة
محمود محسن

قالت رتيبة النتشة، المحلل السياسي وعضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن معبر رفح يعمل بأقل كثيرًا من المعدلات المتفق عليها، في ظل وجود أكثر من 11 ألف مريض سرطان داخل قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الخروج لتلقي العلاج اللازم خارج القطاع، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.

وأوضحت رتيبة النتشة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هناك إعاقات كبيرة تواجه عمليتي الخروج والدخول عبر المعبر من الجانب الآخر، مشيرة إلى أن إسرائيل تضع عراقيل مشددة أمام حركة المواطنين، سواء المغادرين أو العائدين، لافتة إلى أن عددًا من العائدين من قطاع غزة تعرضوا لمعاملة سيئة عبر حواجز فرضتها إسرائيل من ناحية المعبر الفلسطينية.

وأكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني، أن إسرائيل لا تزال تسيطر أمنيًا على قطاع غزة، وتتحكم بشكل مباشر في حركة المواطنين قبل لحظات من الدخول أو الخروج من المعبر، رغم وصول قوات أوروبية للإشراف عليه، مشددة على أن إسرائيل تفرض أمرًا واقعًا عبر استمرار وجودها الأمني في غزة وإبطاء تشغيل معبر رفح، ما يفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

رتيبة النتشة فلسطين معبر رفح إسرائيل المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

مستريح السيارات

سقوط مستريح السيارات.. القصة الكاملة بعد حبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ في اتهامه بالاستيلاء على 2 مليار جنيه بالقاهرة الجديدة

مشروع ابتكار لشاب مصري

بيكيا أوبر..شاب مصري يبتكر منظومة لتحويل المخلفات إلى سولار واقتصاد أخضر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يقود جولة ميدانية موسعة في شارع البحر وسكة المحلة لرصد الإشغالات | صور

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد