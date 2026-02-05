عضو هيئة العمل الوطني: 11 ألف مريض سرطان في غزة بحاجة للخروج لتلقي العلاج

قالت رتيبة النتشة، المحلل السياسي وعضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن معبر رفح يعمل بأقل كثيرًا من المعدلات المتفق عليها، في ظل وجود أكثر من 11 ألف مريض سرطان داخل قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الخروج لتلقي العلاج اللازم خارج القطاع، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.

وأوضحت رتيبة النتشة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هناك إعاقات كبيرة تواجه عمليتي الخروج والدخول عبر المعبر من الجانب الآخر، مشيرة إلى أن إسرائيل تضع عراقيل مشددة أمام حركة المواطنين، سواء المغادرين أو العائدين، لافتة إلى أن عددًا من العائدين من قطاع غزة تعرضوا لمعاملة سيئة عبر حواجز فرضتها إسرائيل من ناحية المعبر الفلسطينية.

وأكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني، أن إسرائيل لا تزال تسيطر أمنيًا على قطاع غزة، وتتحكم بشكل مباشر في حركة المواطنين قبل لحظات من الدخول أو الخروج من المعبر، رغم وصول قوات أوروبية للإشراف عليه، مشددة على أن إسرائيل تفرض أمرًا واقعًا عبر استمرار وجودها الأمني في غزة وإبطاء تشغيل معبر رفح، ما يفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.