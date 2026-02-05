رئيس مصنع سيماف: مشروع لإنشاء 300 عربة سكك حديد قلاب

قال اللواء مهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، إنّ المصنع شهد تطويرًا شاملًا في مختلف جوانبه، شمل العنصر البشري، والمنشآت، والمعدات، وأسلوب العمل في المشروعات.

وأضاف شاكر، في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ التطوير بدأ يظهر ثماره بالفعل، حيث واصل المصنع الإنتاج خلال فترة التطوير، مشيرًا إلى مشروع إنتاج 500 عربة سطح لنقل الحاويات، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد والوقود والعمالة مقارنة باستخدام السيارات على الطرق.

وتابع، أن مصنع "سيماف" أنتج 100 عربة باور متنقلة، تعمل كمحطة كهرباء متنقلة لتشغيل معدات القطارات، تغطي رحلات من أسوان إلى الإسكندرية وبورسعيد، بالإضافة إلى إنتاج 10 قطارات مترو مكونة من 80 عربة، وهي الآن تعمل في القاهرة.

وأكد أن الإنتاج يشمل كل أنواع العربات الحديثة التي تلبي احتياجات النقل بين المدن والموانئ والمصانع، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

أما عن الخطط المستقبلية، فأوضح اللواء مهندس شاكر أن المصنع سيبدأ في إنتاج عربات قلاب لنقل المواد المحجرية بسعة 50 طن للعربة الواحدة و25 عربة للقطار الواحد، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنتاج 300 عربة مع إمكانية الاستمرار في الإنتاج لاحقًا.

وأشار إلى التعاقد مع هيئة الأنفاق لإنتاج 210 عربات بضائع للقطار الكهربائي السريع، بما في ذلك عربات سطح وعربات قلاب، لتلبية احتياجات النقل السريع والآمن للركاب والبضائع على حد سواء.