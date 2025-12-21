مياه الشرقية تنفذ 300 حالة بحث ووصلة للأسر الأولى بالرعاية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً وأهمية تنظيم الندوات التوعوية الخاصة بترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور المثمر الذى تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا دون تحملهم أي أعباء مالية و من خلال حملات التوعية و استطلاع الرأى بالمدن و القرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على خدمات الصرف الصحي.

من جانبه أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتحقيق إنجازات ملموسة خلال هذا الأسبوع حيث تم تنفيذ أكثر من (٢٠٠) حالة بحث للأسر الأولى بالرعاية وتم تنفيذ (١٠٠) وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية، والإنتهاء من (٤٥٠٠) وصلة للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

كما تم تنفيذ أكثر من (٤٠٠) نشاط توعوي داخل المدارس وتم تنفيذ ندوات بالجامعات لتعزيز التوعية المجتمعية وتم عقد إجتماع تنسيقي بين مياه الشرقية والطب البيطري لتعزيز التعاون في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية بالمحافظة.