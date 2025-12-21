قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة، من خلال تكثيف جهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الإجتماعية لهم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية بمختلف المجالات والقطاعات، لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.

أضاف المحافظ أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق "أول ميني باص" مجهز لذوي الهمم تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، يجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم ، فضلاًعن إنشاء مركز يقدم أنشطة مختلفة لذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا ربيع مقررة لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية أنه ختاماً لاحفالات اليوم العالمى لذوى الهمم ،قام مسئولى وحدات ذوى الهمم بنطاق المحافظة بتنظيم وتنفيذ (٦) ندوات توعوية لدعم حقوق ذوي الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع، بالتنسيق مع عدد من الجهات والمديريات الخدمية منها " الأوقاف والصحة والتربية والتعليم وفرع الشرقية للتأمين الصحى والتضامن" بمراكز ومدن " الزقازيق -الحسينية " ومدن "صان الحجر - القنايات" و حيي " اول- ثانى الزقازيق ".

وأشارت مقررة اللجنة أن تلك الندوات والفعاليات المنفذة بوحدات ذوى الهمم بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبذلك تصبح عدد الندوات التى قام مسئولى وحدات ذوى الهمم بتنفيذها تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم (١٥) ندوة على مدار شهرى" نوفمبر وديسمبر" للتوعية بحقوق ذوى الهمم بنطاق المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية ذوي القدرات الخاصة الحماية والرعاية والتنمية الإجتماعية

