هنو بعد جولة مع محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتطوير قصر ثقافة عين حلوان
أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
محافظات

محافظ الشرقية: تقديم كافة التيسيرات للمواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتوفيق أوضاعهم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة من جهة وتقديم حلول قانونية للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المواطنين المستوفين للإشتراطات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الجادين.

أوضح المحافظ أن نسب الإنجاز المتقدمة بعدد من المراكز تعكس جدية العمل والمتابعة المستمرة، مؤكدًا أستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل العمل الميداني على المواطنين واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية وكذلك مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، لافتًا إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين حفاظًا على المال العام.

وأشار إلي أنه شهد مركز الحسينية والذي يعد من أعلى المراكز من حيث حجم الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٧٣ طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٨.٠٣%، وتم تحرير ٦١٠ محاضر حيال أصحاب التعديات والمخالفات.

فيما شهد مركز أبو حماد تقدمًا ملحوظًا في ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ١٤١٨ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٥.٦٣%، و تم تحرير ٦٠ محضرًا حيال المخالفين غير الجادين وفي مركز بلبيس بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٩ طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٥.١٣%، وتم تحرير ٤٤ محضرًا ضد أصحاب المخالفات وسجل مركز الزقازيق ٦٥٧ طلب تقنين، بنسبة إنجاز بلغت ٩٨.٤٤%، و تحرير ٣ محاضرفقط، ما يعكس إلتزام المواطنين وجدية المتقدمين وبلغ عدد الطلبات المقدمة بمركز أبو كبير ٢٧٢ طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٣.١٥%، في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين.

شدد محافظ الشرقية على مدير إدارة أملاك الدولة على استمرار بذل المزيد من الجهود لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو ضبط منظومة التقنين وتعظيم مواردها.

الشرقية محافظ الشرقية أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة

