محافظ الشرقية: تقديم كافة التيسيرات للمواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتوفيق أوضاعهم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة من جهة وتقديم حلول قانونية للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المواطنين المستوفين للإشتراطات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الجادين.

أوضح المحافظ أن نسب الإنجاز المتقدمة بعدد من المراكز تعكس جدية العمل والمتابعة المستمرة، مؤكدًا أستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل العمل الميداني على المواطنين واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية وكذلك مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، لافتًا إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين حفاظًا على المال العام.

وأشار إلي أنه شهد مركز الحسينية والذي يعد من أعلى المراكز من حيث حجم الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٧٣ طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٨.٠٣%، وتم تحرير ٦١٠ محاضر حيال أصحاب التعديات والمخالفات.

فيما شهد مركز أبو حماد تقدمًا ملحوظًا في ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ١٤١٨ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٥.٦٣%، و تم تحرير ٦٠ محضرًا حيال المخالفين غير الجادين وفي مركز بلبيس بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٩ طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٥.١٣%، وتم تحرير ٤٤ محضرًا ضد أصحاب المخالفات وسجل مركز الزقازيق ٦٥٧ طلب تقنين، بنسبة إنجاز بلغت ٩٨.٤٤%، و تحرير ٣ محاضرفقط، ما يعكس إلتزام المواطنين وجدية المتقدمين وبلغ عدد الطلبات المقدمة بمركز أبو كبير ٢٧٢ طلبًا، بنسبة إنجاز ٨٣.١٥%، في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين.

شدد محافظ الشرقية على مدير إدارة أملاك الدولة على استمرار بذل المزيد من الجهود لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو ضبط منظومة التقنين وتعظيم مواردها.