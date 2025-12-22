تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل

شهدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والسيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر مراسم توقيع عقد إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل عدد (٣) منشآت لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمواقع الغار بمركز الزقازيق، وموقع الخطار بمركز الحسينية، وموقع غيتة بمركز بلبيس بالإضافة إلى تشغيل عدد (٢) موقع للدفن الصحي للمرفوضات في بلبيس والخطارة، وذلك بين محافظة الشرقية، وشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان) التابعة لشركة تيتان للأسمنت.

قام بتوقيع العقد كل من اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام محافظة الشرقية، والمهندس عصام عبد النبي، المدير التنفيذي لشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان) التابعة لشركة تيتان للأسمنت، حيث شهد التوقيع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر للأسمنت، والمهندس أحمد سعد إستشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد كجك، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني لمحافظة الشرقية، والمهندس أحمد العطيفي، مدير إدارة الأعمال والجودة بشركة جايا الطاقة البديلة الخضراء.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حرص الدولة على بناء وتطوير عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، بدعم وتوجيهات القيادة السياسية للقضاء على الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات، مشيرة إلى أن هذا العقد يشهد تقديم خدمات معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى ٣٠٠٠ طن /يوم والتخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة بالمدفن الصحي بإستثمارات تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه ، مضيفة أن المشروع يمثل نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية.

وأكدت د.منال عوض، أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة، لتوفير الإمكانات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص النهائي في المدافن الصحية الآمنة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل الدور الذي قام به جهاز تنظيم إدارة المخلفات لوضع الحلول البيئية المناسبة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الشرقية وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك توجه رئيسي لدى وزارة البيئة بالعمل والتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للفحم، فضلاً عن تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي.

وفي هذا الإطار صرّح السيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر قائلًا: وتمثل هذه الاتفاقية ركن أساسي في خطة مجموعة تيتان مصر في التحول نحو البناء الاخضر و المساهمة في الحفاظ علي البيئة و تحقيق الاستدامة المنشودة و هو ما يعكس مبادئ المجموعة في هذا الصدد و يؤكد التزامنا بدفع نسب استخدام الوقود البديل لاقصي قدر ممكن و تقليل الاعتماد علي الوقود التقليدي.

ومن جانبه قال المهندس عصام عبد النبي العضو المنتدب لشركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا – تيتان) إن العقد يشمل إنشاء وإدارة وتشغيل مصانع المعالجة في الخطارة وبلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، باستثمارات تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري ولمدة ١٥ عامًا ويستهدف معالجة أكثر من مليون طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج نحو ٢٠٠ ألف طن من الوقود البديل بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة العمليات وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير البيئية.