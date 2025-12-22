وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود وحدة السكان بالمحافظة والتعاون المثمر مع الجهات التنفيذية في تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (٢٠٢٣–٢٠٣٠)، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تنمية الأسرة المصرية وتحسين جودة حياة المواطنين.

أكدت المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ أن التنسيق بين الجهات التنفيذية يمثل حجر الأساس لنجاح المبادرات السكانية لافتة إلى ضرورة تكثيف الندوات التوعوية، وعقد الإجتماعات الدورية، وتنظيم القوافل الطبية والدينية لتحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة الحياة.

ومن جانبها أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان أنه في إطار متابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الجهات الشريكة، قامت الوحدة بتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية المرتبطة بمحاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ، وهي: (الإستثمار في الثروة البشرية – التعليم والتعلم – تدعيم دور المرأة – الإتصال والإعلام من أجل التنمية).

وأضافت مديرة وحدة السكان أن الوحدة قامت بتنفيذ (٧٤) ندوة توعوية جاءت ضمن المبادرات الرئاسية (شبابنا مستقبلنا – حلها في تدويرها – الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية – حروف من نور – ثقافتنا في معرفتنا – تحدث معه) والتي تم توزيعها على مراكز المحافظة.

أوضحت مديرة وحدة السكان أن الهدف من تلك الندوات هو رفع الوعي بصحة المراهقين وتنظيم الأسرة ونشر الوعي البيئي وأهمية تدوير المخلفات وتمكين المرأة اقتصادياً، والحد من المغالاة في المهور والتصدي لظاهرة الغارمات، وتقليل نسبة الأمية، وتعزيز القيم والمهارات الحياتية، والحد من العنف ضد المرأة والطفل.