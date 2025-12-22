الشرقية .. تحرير 761 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٢/١٤ م إلى ٢٠٢٥/١٢/٢٠م و أسفرت تلك الجهود علي مدار الأسبوع الماضى، عن تحرير (٧٦١) محضراً تموينياً متنوعاً.

أضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تحرير (٥٣٧)محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها: نقص وزن رغيف الخبز ،انتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية ،توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر ،مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة وتم تحرير (٢٢٤) محضر حيال أصحاب المحال التجارية و التفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة و قضايا متنوعة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية ،مشددا على استمرار الحملات اليومية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.