قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية .. تحرير 761 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٢/١٤ م  إلى ٢٠٢٥/١٢/٢٠م  و أسفرت تلك الجهود علي مدار الأسبوع الماضى، عن تحرير (٧٦١) محضراً تموينياً متنوعاً.

أضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تحرير (٥٣٧)محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها: نقص وزن رغيف الخبز ،انتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية ،توقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر ،مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة وتم تحرير (٢٢٤) محضر حيال أصحاب المحال التجارية و التفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة و قضايا متنوعة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية ،مشددا على استمرار الحملات اليومية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات اليومية الأسواق والمخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات

جانب من الاجتماع

وزير التعليم يبحث آليات إطلاق حملة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد