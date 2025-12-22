استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم "الاثنين"، استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب محكمة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشارت المصادر في وقت سابق، - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,937 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 171,192 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية 12 شهيدا، بينهم 4 شهداء جدد، و8 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و7 إصابات، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 405 شهداء، و1,115 إصابة، وجرى انتشال 649 جثمانا.