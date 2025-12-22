أهلي 2008 يواجه إنبي في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 اليوم الاثنين مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل أهلي 2008 المباراة وفي رصيده 28 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث تعادل مع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام إنبي 2 - 3، وفاز على النصر 9 - 0، وعلى اتحاد الشرطة 1 - 0، وعلى المصرية الاتصالات 2 - 1، وعلى الجونة 4 - 2، وعلى ليفلز 3 - 0، وعلى مستقبل وطن 4 - 0، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 2، وعلى بتروجت 2 - 1، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًا، وأحمد علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربً للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، ومحمد الزاملي مدرب الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.