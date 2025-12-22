كشف الإعلامي أمير هشام عن حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة في بطولة كأس عاصمة مصر .

حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمود بسيوني يدير مباراة الأهلي وغزل المحلة في بطولة كأس عاصمة مصر ".

مران الاهلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي الاستعداد لخوض مباراة غزل المحلة والمقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بالجولة الثالثة للدور التمهيدي.

استأنف الفريق تدريباته اليوم بمدينة نصر، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية قبل أن يشرف الجهاز الفني على التدريبات التخصصية المتنوعة، وأعقب ذلك تقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد للمباراة.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب في ثاني مبارياته ببطولة كأس عاصمة مصر.