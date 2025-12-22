محسن صالح يكشف مفاجآت بعد إقالة اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

كشف محسن صالح، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن مفاجآت بعد إقالة اللجنة من منصبها، مؤكدًا أن أحمد مجاهد، منع اللجان فى اتحاد الكرة من التعامل مع اللجنة الفنية.

وقال محسن صالح، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس2»: «كانت هناك معوقات كثيرة فى توفير المعلومات للجنة الفنية باتحاد الكرة، لما بحثنا وجدنا إن المنع يتم عن طريق تعليمات، ممنوع تروحوا وتقعدوا مع اللجنة إلا بأوامر مني».

وأضاف: «أحمد مجاهد، هو اللى كان بيقولهم كده، أنا بعترف أنه إدارى شاطر جدًا ولكن أنه يمنع لجان إنهم يقعدوا مع اللجنة الفنية دى عليها علامات استفهام لأنك مش مسؤول وأنا مش عارف دوره إيه فى الاتحاد».

وتابع: «عشان أحل المشكلة اتكلمت مع علاء نبيل، المدير الفنى للاتحاد قولتله (ابعت التقارير اللى عندك عشان نناقشها)، الكابتن علاء، كان بيجب تقارير المنتخبات عشان نناقشها، وقدرنا نمشى العجلة ولكن مش بالطريقة اللى عاوزينها».

وواصل: «لم نجلس مع المدربين إلا مرة واحدة عشان تناقش مشاكلهم، إنت مش مدينى معلومات ولا صلاحيات، يتم إقالتنا بالشكل ده ليه؟».