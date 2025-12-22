قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟
منتخب مصر يبدأ مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025... مواعيد المباريات في دور المجموعات
محسن صالح يكشف مفاجآت بعد إقالة اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

محسن صالح
محسن صالح
يمنى عبد الظاهر

كشف محسن صالح، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن مفاجآت بعد إقالة اللجنة من منصبها، مؤكدًا أن أحمد مجاهد، منع اللجان فى اتحاد الكرة من التعامل مع اللجنة الفنية.

وقال محسن صالح، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس2»: «كانت هناك معوقات كثيرة فى توفير المعلومات للجنة الفنية باتحاد الكرة، لما بحثنا وجدنا إن المنع يتم عن طريق تعليمات، ممنوع تروحوا وتقعدوا مع اللجنة إلا بأوامر مني».

وأضاف: «أحمد مجاهد، هو اللى كان بيقولهم كده، أنا بعترف أنه إدارى شاطر جدًا ولكن أنه يمنع لجان إنهم يقعدوا مع اللجنة الفنية دى عليها علامات استفهام لأنك مش مسؤول وأنا مش عارف دوره إيه فى الاتحاد».

وتابع: «عشان أحل المشكلة اتكلمت مع علاء نبيل، المدير الفنى للاتحاد قولتله (ابعت التقارير اللى عندك عشان نناقشها)، الكابتن علاء، كان بيجب تقارير المنتخبات عشان نناقشها، وقدرنا نمشى العجلة ولكن مش بالطريقة اللى عاوزينها».

وواصل: «لم نجلس مع المدربين إلا مرة واحدة عشان تناقش مشاكلهم، إنت مش مدينى معلومات ولا صلاحيات، يتم إقالتنا بالشكل ده ليه؟».

