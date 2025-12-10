الاتحاد المصري لكرة السلة يعلن موعد بطولتي كأس السوبر للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موعد ومكان إقامة بطولتي السوبر المصري لكرة السلة للرجال والسيدات.

ومن المقرّر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري - سيدات بين فريقي الأهلي وسبورتنج، يوم 21 ديسمبر الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر المصري - رجال يوم 27 ديسمبر الجاري والتي تجمع الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.

وتقام مباراة سوبر الرجال على صالة هيئة قناة السويس بمدينة االإسماعيلية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.