أبرزها مباراة القمة .. تعرف على مواعيد اليوم بدوري كرة السلة للرجال

تقام اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري كرة لسلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026 والتي ستشهد 4 مباريات قوية بين الفرق الثمانية المتنافسة على لقب البطولة.

ومن المنتظر أن يواجه سموحة نظيره المصرية للاتصالات فيما يواجه سبورتنج نظيره الجزيرة ويلعب الاتحاد السكندري أمام بتروجت في تمام السادسة مساء، على أن تختتم المباريات بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

وتعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الأفريقي، والذي يمثل بوابة التأهل إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري السلة مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب