إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

وجه محمد عبد الجليل، نجم الأهلى السابق، رسائل نارية إلى أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، بسبب تصريحاته الأخيرة، مع عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

وقال محمد عبد الجليل، فى تصريحات ببرنامج «نمبر وان»، المذاع عبر فضائية «سى بى سي»: « يا أحمد يا حسن، إنت أعقل من كده بكتير، إنت لسة صغير وكادر محترم، ليه بتروح فى سكة بتاعة عصام الحضرى، وإللى عملتوه».

وأضاف: «أنا زعلان على أحمد حسن، لأنه كادر كويس وعمره ما عمل المهاترات دي»، مضيفًا: «أحمد حسن، أسطورة وعميد لاعبى العالم، وأنا زعلان عليه ومن اللى عمله مع الحضري، في الفترة الماضية».