محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

وجه محمد عبد الجليل، نجم الأهلى السابق، رسائل نارية إلى أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، بسبب تصريحاته الأخيرة، مع عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

وقال محمد عبد الجليل، فى تصريحات ببرنامج «نمبر وان»، المذاع عبر فضائية «سى بى سي»: « يا أحمد يا حسن، إنت أعقل من كده بكتير، إنت لسة صغير وكادر محترم، ليه بتروح فى سكة بتاعة عصام الحضرى، وإللى عملتوه».

وأضاف: «أنا زعلان على أحمد حسن، لأنه كادر كويس وعمره ما عمل المهاترات دي»، مضيفًا: «أحمد حسن، أسطورة وعميد لاعبى العالم، وأنا زعلان عليه ومن اللى عمله مع الحضري، في الفترة الماضية».

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

جانب من اللقاء

الصحة: نركز على تبادل الخبرات حول النماذج الفعالة في تقديم خدمات الرعاية

التضامن الاجتماعي

التضامن: ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياساتنا وبرامجنا

نيافة الأنبا فام

نيافة الأنبا فام يفتتح معرض ملابس إخوة الرب لعيد الميلاد بشرق المنيا

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

