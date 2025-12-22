تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن مستجدات جديدة في ملف انتقالات النادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع عرضها المالي للتعاقد مع إبراهيما دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي، خلال الفترة المقبلة.



وقال أضا، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الأهلي رفع عرضه لضم إبراهيما دياباتي إلى 2.5 مليون دولار، في ظل تمسك المدير الفني ييس توروب بإتمام الصفقة».



وأضاف: «زيادة العرض جاءت بناءً على القناعة الفنية الكاملة باللاعب، ورغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بشكل عاجل».

وتطرق أضا إلى ملف آخر داخل القلعة الحمراء، موضحًا أن إدارة الأهلي لا تمانع رحيل أحمد نبيل كوكا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي يدرس بيع ما تبقى من عقد اللاعب لأحد أندية الدوري البرتغالي.

