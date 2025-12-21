صدي البلد يكشف كيف يفكر الاهلي لدعم الفريق في يناير

أعلن النادي الأهلي جاهزية محمد مجدي افشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر .

وقال الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق أن افشة شارك اليوم في التدريبات الجماعية للفريق بعد ان تعافى تماما من آلام عضلة السمانة، وشارك بصورة طبيعية في المران.

وأضاف أن طاهر محمد طاهر جناح الفريق اكتفى بأداء مجموعة من التدريبات الاستشفائية .

وأوضح ان طاهر اشتكي من آلام بسيطة في الركبة، عقب مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وعاد الفريق الأحمر لتدريباته اليوم بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

ويسعي مسئولي الأهلي لحسم العديد من الصفقات في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

مركز الظهير الايسر

بات النادي الاهلي علي بعد خطوة من ضم المغربي يوسف بلعمري ظهير ايسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي بناء علي المفاوضات التي دارت في الساعات الماضية وقاربت علي الإنتهاء .

مركز قلب الدفاع

وضع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأحمر محمود الجزار علي قمة إهتماماته لدعم مركز قلب الدفاع بجانب عمر فايد لاعب المقاولون السابق.

مركز المهاجم

سافر سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة الي رحلة أوروبية لحسم صفقة المهاجم خاصة بعد دراسة مطولة ووضع ييس توروب لقائمة بترتيب اللاعبين الذي يرغب في ضمهم بهذا المركز.