ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
رياضة

ديانج يسعي لتحقيق الحلم الصعب مع مالي في أمم أفريقيا

ديانج
ديانج
عبدالحكيم أبو علم

يسعى اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الي قيادة بلاده للوصول لابعد مدي في بطولة امم افريقية حين يلتقي مع زامبيا في المقرر المقرر لها مساء غد ضمن منافسات المجموعة الاول

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي المغرب وجزر القمر، ويسعى كلا الفريقين للتواجد في صدارة المجموعة أو وصافتها للتأهل مباشرة للأدوار الإقصائية في البطولة، أو على الأقل احتلال المركز الثالث، أملا في التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث بالمجموعات الست، التي تصعد أيضا لمرحلة خروج المغلوب، وفقا للائحة المسابقة.

وتعتبر هذه هي المباراة الثانية، التي تقام بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث كانت المواجهة الأولى في الدور قبل النهائي لنسخة البطولة التي نظمتها تونس عام 1994، حينما حصد المنتخب الزامبي فوزا كبيرا 4 / صفر على نظيره المالي في الملعب الأولمبي بالمنزه، ليتأهل إلى المباراة النهائية، محققا أحد أكبر الانتصارات في تاريخه بالبطولة.

ولا تزال تلك الخسارة من أثقل الهزائم التي تعرض لها منتخب مالي على مدار تاريخه بأمم أفريقيا، إلى جانب خسارته بالنتيجة ذاتها أمام نظيره المغربي بالدور قبل النهائي أيضا لنسخة المسابقة التي أقيمت بتونس عام 2004.

وبشكل عام، التقى المنتخبان ست مرات على الصعيدين الرسمي والودي، حيث فازت زامبيا مرتين، وانتصرت مالي في لقاء وحيد، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

ويعود آخر لقاء بين المنتخبين إلى 23 سبتمبر 2022 في العاصمة المالية باماكو، حينما فاز أصحاب الأرض 1 / صفر وديا، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق البلال توريه.

