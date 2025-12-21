ديانج يسعي لتحقيق الحلم الصعب مع مالي في أمم أفريقيا

يسعى اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الي قيادة بلاده للوصول لابعد مدي في بطولة امم افريقية حين يلتقي مع زامبيا في المقرر المقرر لها مساء غد ضمن منافسات المجموعة الاول

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي المغرب وجزر القمر، ويسعى كلا الفريقين للتواجد في صدارة المجموعة أو وصافتها للتأهل مباشرة للأدوار الإقصائية في البطولة، أو على الأقل احتلال المركز الثالث، أملا في التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث بالمجموعات الست، التي تصعد أيضا لمرحلة خروج المغلوب، وفقا للائحة المسابقة.

وتعتبر هذه هي المباراة الثانية، التي تقام بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث كانت المواجهة الأولى في الدور قبل النهائي لنسخة البطولة التي نظمتها تونس عام 1994، حينما حصد المنتخب الزامبي فوزا كبيرا 4 / صفر على نظيره المالي في الملعب الأولمبي بالمنزه، ليتأهل إلى المباراة النهائية، محققا أحد أكبر الانتصارات في تاريخه بالبطولة.

ولا تزال تلك الخسارة من أثقل الهزائم التي تعرض لها منتخب مالي على مدار تاريخه بأمم أفريقيا، إلى جانب خسارته بالنتيجة ذاتها أمام نظيره المغربي بالدور قبل النهائي أيضا لنسخة المسابقة التي أقيمت بتونس عام 2004.

وبشكل عام، التقى المنتخبان ست مرات على الصعيدين الرسمي والودي، حيث فازت زامبيا مرتين، وانتصرت مالي في لقاء وحيد، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

ويعود آخر لقاء بين المنتخبين إلى 23 سبتمبر 2022 في العاصمة المالية باماكو، حينما فاز أصحاب الأرض 1 / صفر وديا، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق البلال توريه.