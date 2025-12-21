سيد معوض عن انتقاله إلى الأهلي عبر “كوبري”: اسألوا أيمن عبد العزيز

تحدث سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب انتشار فكرة انتقاله كـ”كوبري” من الإسماعيلي إلى نادي طرابزون التركي قبل الانضمام إلى الأهلي.

وقال سيد معوض، خلال تواجده ضيفًا في بودكاست «الحوار كبير» مع الإعلامي أحمد أسامة:"الانتقال إلى طرابزون التركي لم يكن “كوبري” للانتقال إلى النادي الأهلي».

البيع لنادي طرابزون

وتابع:"تم بيعي لنادي طرابزون سبور التركي بمقابل مادي أقل من عرض النادي الأهلي، الذي كان قد وصل عرضه إلى مليون دولار".

وأكد معوض أن انتقاله إلى طرابزون سبور لم يكن وسيلة للانتقال إلى الأهلي، مستشهدًا بأيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، الذي كان قائد فريق طرابزون التركي وقتها، وهو من توصّل لاتفاق مع ناديه لضم سيد معوض بسبب إصابة الظهير الأيسر للفريق.

إعارة بقيمة 150 الف دولار

واختتم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق:"تمت إعارتي بمبلغ 150 ألف دولار، ثم قام النادي بشراء عقدي مقابل 800 ألف دولار، أي بمبلغ أقل مما كان سيدفعه الأهلي لشرائي من الإسماعيلي".