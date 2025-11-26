قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يعلن عن عملية جديدة في الضفة الغربية
اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين
أمطار على هذه المناطق .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم وتحذر من ظواهر جوية
طقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل .. تعرّف عليها
رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك
فيديوهات التيك توك السبب .. تفاصيل الحكم على «أم مكة» اليوم
اليوم.. عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب بعد توقفها يومين
صفقة يناير المنتظرة .. مهاجم كوري المنشأ وثلاثي الجنسية على ردار الأهلي
رياضة

سيد معوض: "ابني مظلوم.. واسمي سبب في تأخير مستقبله"

ابن سيد معوض
ابن سيد معوض
منار نور

تحدث سيد معوض، نجم الأهلي السابق، خلال استضافته في برنامج "قهوة فايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "إم بي سي مصر 2" عن المعاناة التي يواجهها نجله عمر في مسيرته الكروية.

وقال معوض إن عمر يتعرض لظلم واضح منذ فترة، مضيفًا: "ابني مظلوم من زمان، ويمكن يكون الاسم هو اللي ظلمه، مش إمكانياته. أول ما بيتقال إن ده ابن لاعب كرة، الناس بتفتكر إن وجوده مجاملة لوالده من غير ما يشوفوا مستواه الحقيقي."

وأشار معوض إلى أنه رغم غياب عمر لفترة بسبب الإصابة، إلا أن تهميشه كان مستمرًا حتى قبل تعرضه لها، قائلاً: "قبل الإصابة كنت بلاقي لاعيبة صغيرة بتترفع للفريق الأول، وعمر مبيكونش ضمنهم."

وأضاف أن عمر تألق في بطولة زد التي شاركت فيها فرق كبيرة مثل فينورد، حيث نجح في الحصول على لقب هداف البطولة وقدم مستويات مميزة، ورغم ذلك لم يتواصل معه أحد بعدها.

واختتم معوض حديثه قائلاً: "كنت أتمنى يبقى في رؤية داخل النادي، ويقولوا إن الولد كويس وبكمان سنتين نجهزه للفريق الأول. لكني بقيت مش حابب أتكلم في الموضوع لأن الاسم بتاعي بقى مؤثر على مستقبله."

سيد معوض إصابة ابن سيد معوض ابن سيد معوض الاهلي

