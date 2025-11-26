سيد معوض: "ابني مظلوم.. واسمي سبب في تأخير مستقبله"

تحدث سيد معوض، نجم الأهلي السابق، خلال استضافته في برنامج "قهوة فايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "إم بي سي مصر 2" عن المعاناة التي يواجهها نجله عمر في مسيرته الكروية.

وقال معوض إن عمر يتعرض لظلم واضح منذ فترة، مضيفًا: "ابني مظلوم من زمان، ويمكن يكون الاسم هو اللي ظلمه، مش إمكانياته. أول ما بيتقال إن ده ابن لاعب كرة، الناس بتفتكر إن وجوده مجاملة لوالده من غير ما يشوفوا مستواه الحقيقي."

وأشار معوض إلى أنه رغم غياب عمر لفترة بسبب الإصابة، إلا أن تهميشه كان مستمرًا حتى قبل تعرضه لها، قائلاً: "قبل الإصابة كنت بلاقي لاعيبة صغيرة بتترفع للفريق الأول، وعمر مبيكونش ضمنهم."

وأضاف أن عمر تألق في بطولة زد التي شاركت فيها فرق كبيرة مثل فينورد، حيث نجح في الحصول على لقب هداف البطولة وقدم مستويات مميزة، ورغم ذلك لم يتواصل معه أحد بعدها.

واختتم معوض حديثه قائلاً: "كنت أتمنى يبقى في رؤية داخل النادي، ويقولوا إن الولد كويس وبكمان سنتين نجهزه للفريق الأول. لكني بقيت مش حابب أتكلم في الموضوع لأن الاسم بتاعي بقى مؤثر على مستقبله."